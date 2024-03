Macron comenta sus fotos ‘nupciales’ con Lula

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reaccionado a las burlas surgidas en redes sociales en torno a las fotos en las que aparece con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante su viaje a Brasil, realizado esta semana.

“Algunas personas han comparado las imágenes de mi visita a Brasil con las de una boda, y yo les digo: ¡fue una! ¡Francia ama a Brasil y Brasil ama a Francia!“, escribió en su cuenta de X.

Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento ! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França !

Obrigado, @LulaOficial e @JanjaLula, obrigado a todos os brasileiros que conheci, pelo acolhimento.… pic.twitter.com/IlFsOW96WW

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 28, 2024