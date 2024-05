Musk reprocha a Meta por codicia excesiva en campañas publicitarias

Elon Musk, propietario de la red social X, afirmó este sábado que “hay una importante demanda judicial colectiva” contra Meta por atribuirse sin razón las conversiones de las campañas publicitarias que las empresas hacen en las plataformas del conglomerado dirigido por Mark Zuckerberg.

Thomas Slabbers, fundador de una empresa de marketing con sede en Ámsterdam, denunció en X que varios de sus anunciantes habían notado “que mientras ejecutan campañas tanto en X como en Meta, casi todas las conversiones se atribuyen a Meta, y X casi no reporta conversiones”. “Curiosamente, cuando se desactiven los anuncios en X, las conversiones totales disminuyen significativamente, incluidas las reclamadas por Meta”, escribió Slabbers.

Several of our advertisers noticed that while running campaigns on both X and Meta, nearly all conversions are attributed to Meta, with X reporting almost no conversions. Interestingly, when X Ads are turned off, total conversions significantly drop, including those reported on… pic.twitter.com/ChVVSXAoVS

— Thomas Slabbers (@Thomasslabbers) May 11, 2024