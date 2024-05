Neymar envía un helicóptero y un avión para ayudar a las víctimas de las lluvias en Brasil

El astro brasileño Neymar se movilizó para ayudar a las víctimas de las fuertes lluvias en el estado de Río Grande do Sul, que ya han dejado 107 muertos y 136 desparecidos, mientras que más de 230.000 personas han tenido que abandonar sus hogares.

El futbolista envió el miércoles a Porto Alegre, capital del estado, un avión con suministros y un helicóptero para ayudar con los rescates de las víctimas de las devastadoras inundaciones.

— Click Esportivo (@click_esportivo) May 9, 2024

O helicóptero particular de Neymar aterrissou na tarde desta quarta-feira (8) em Porto Alegre, e realizou o resgate de algumas vítimas da tragédia das enchentes no estado.

El delantero del Al-Hilal saudita hizo un llamado el martes a la población para que ayude a los afectados. “Es un momento delicado que nuestro Brasil está atravesando y ayudar nunca está de más, independientemente de su condición financiera, lo que importa es lo que te llevas en el corazón”, escribió en sus redes sociales.

— Neymar Jr (@neymarjr) May 7, 2024

Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz .. faz pelo coração e não por engajamento.… pic.twitter.com/t83VGGpqLo

Neymar también participó en una campaña de la Confederación Brasileña de Fútbol, en la que colaboran Ednaldo Rodrigues, presidente de la entidad, y jugadores como Vinícius Júnior y Endrick.

Nosso craque @vinijr convoca a torcida brasileira para ajudar as famílias vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul!

Além de doar R$ 1 milhão, a CBF, em parceria com a Imply, disponibilizou um site para as doações: https://t.co/4oFsYULIYk pic.twitter.com/aMYz0ksxlp

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 6, 2024