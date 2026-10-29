Pesadilla en un hotel: despierta con más de 100 picaduras y termina en urgencias

“Ha sido el peor estrés que he tenido en mi vida”, aseguró Nicola Jenkins, tras su segunda noche en un alojamiento de la cadena Holiday Inn, donde despertó cubierta de ronchas.

Una mujer en Reino Unido terminó en urgencias tras sufrir un feroz ataque de decenas de chinches en un hotel de Exeter, una pesadilla que calificó como “el peor estrés” de su vida, informó el diario Daily Mail.

Nicola Jenkins, de 46 años, se alojó el pasado 12 de octubre en el Holiday Inn Express por un viaje de negocios. Tras su segunda noche, despertó cubierta de ronchas en el rostro, el cuello, los brazos y el torso. “Tenía más de 100 picaduras”, aseguró la huésped, quien quedó atónita al levantar las sábanas y encontrar unas 40 chinches muertas.

Tras reclamar en recepción, el personal le ofreció un reembolso, cambio de habitación y una bebida caliente de cortesía, pero ella prefirió mudarse de hotel.

Holiday Inn misafir Nicola Jenkins, 100 bed bug ısırığı yaşadığını bildiriyor. Exeter otelinde ~40 ölü böcek buldu ve şiddetli şişlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. (Daily Mail) https://t.co/Ww6Cn9C7PZ — World Vibe (@world_vibe_) October 29, 2026

Piel en llamas

Con el paso de los días, el cuadro empeoró. El picor se intensificó y sentía la piel “ardiendo constantemente”, como una “quemadura”, relató. “Ha sido el peor estrés que he tenido en mi vida. Terminé yendo a la farmacia porque me picaba muchísimo y me salían más picaduras”, dijo.

Como los antihistamínicos que le recetó el farmaceuta no hicieron efecto, el 19 de octubre acudió a urgencias con el brazo “muy rojo e hinchado”. Allí le diagnosticaron una reacción grave por las picaduras y le recetaron esteroides para controlar los síntomas.

Indignada, Jenkins juró no volver a pisar esa cadena hotelera. “Admitieron que había chinches y me ofrecieron un fin de semana gratis, oferta que no voy a aceptar”. Por su parte, un portavoz del hotel lamentó las molestias y aseguró que están investigando el incidente.