Rescatan con vida a un bebé que permaneció un día enterrado vivo en una jaula de perros

Según las autoridades, el equipo de rescate encontró al pequeño “aferrándose a la vida”.

Un bebé de 11 meses fue encontrado con vida este martes en Carolina del Sur, Estados Unidos, después de haber permanecido aparentemente enterrado dentro de una jaula para perros durante aproximadamente 24 horas, según recoge CBS News.

El menor, identificado como Koah Sharpe, había desaparecido el lunes, cuando su padre, Michael Comer, se lo llevó, según el Departamento del ‘Sheriff’ del Condado de Lexington. De acuerdo con el ‘sheriff’, Comer se desplazó a varios lugares del condado y fue detenido el lunes por la noche bajo sospecha de robo, aunque el bebé no se encontraba con él en el momento del arresto.

“Aferrándose a la vida”

Tras la desaparición del menor, un centenar de agentes de policía y personal de seguridad pública participaron en las labores de búsqueda. Sharpe fue localizado dentro de una jaula envuelta en una toalla, a unos 50 metros de la vivienda de su abuelo paterno, gracias a que uno de los equipos de búsqueda detectó un terreno que parecía haber sido removido recientemente en una zona boscosa, según explicó el ‘sheriff’ Jay Koon en rueda de prensa.

Cuando los agentes comenzaron a excavar, escucharon los gritos del bebé. “Como se pueden imaginar, comenzó la carrera contrarreloj. Todo el mundo se acercaba para intentar sacarlo”, relató Koon. El ‘sheriff’ afirmó que encontraron al pequeño “aferrándose a la vida” y describió su llanto como “el sonido más alegre que jamás hayas escuchado de un bebé llorando”. Tras el rescate, fue trasladado inmediatamente a un centro médico.

La investigación sobre las circunstancias del suceso todavía se encontraba en sus primeras etapas el martes, mientras que el ‘sheriff’ indicó que su departamento trabajaba junto con la Fiscalía para determinar qué cargos, si corresponde, podrían presentarse en el caso.