Las autoridades sostienen que el ciudadano canadiense envió más de 1.200 paquetes a personas de 41 países y territorios. Se investigan 93 muertes relacionadas con los paquetes.

La Fiscalía de Ontario (Canadá) solicitó este viernes una pena de 25 años de prisión para Kenneth Law, quien se declaró culpable de 14 cargos de facilitar el suicido al vender productos tóxicos por internet, consciente de que los compradores probablemente los utilizarían para quitarse la vida, informó AP.

El ciudadano canadiense, de 61 años, reconoció su responsabilidad durante una audiencia celebrada en mayo. El juez también está considerando las muertes de 79 personas en el Reino Unido, víctimas que tenían entre 16 y 36 años.

Envíos de ‘paquetes de suicidio’ a todo el mundo

Las autoridades sostienen que el antiguo chef envió más de 1.200 paquetes a personas de 41 países y territorios, entre los que figuran Estados Unidos, Australia, Italia y Nueva Zelanda. La fiscal Katie Doherty declaró que 93 personas, entre ellas 12 adolescentes, murieron tras utilizar los productos.

Law comercializaba nitrito de sodio, una sustancia utilizada habitualmente para curar carnes que puede resultar mortal si se ingiere. Para evitar levantar sospechas, sus sitios web aparentaban ser tiendas de suministros alimentarios y ofrecían productos comunes, como salsas picantes, junto con la sustancia tóxica.

Durante una reciente comparecencia ante la Justicia, Law pidió disculpas a las familias de las víctimas y calificó sus acciones de “categóricamente erróneas”. También prometió no volver a repetirlas.

Por su parte, sus abogados solicitaron una condena de 12 años y lo describieron como alguien que defendía erróneamente el derecho a morir, en lugar de considerarlo un “mercenario depredador”. La sentencia se conocerá en febrero del próximo año.