Un candidato muerto lidera las elecciones a un puesto político de un condado en EE.UU.

Pese a su deceso, su equipo de campaña instó a los electores a seguir votando por él.

El candidato político Bruce Giudici lidera la contienda por un puesto en la Junta de Supervisores del distrito 5 del condado de Calaveras, en California, pese a haber fallecido dos meses antes de las elecciones, según los resultados publicados por las autoridades locales citados por medios locales.

De acuerdo con el último informe del condado, hasta el último recuento, Giudici había obtenido el 56,99 % de los votos, equivalentes a 1.982 sufragios, frente al 43,01 % (1.496 votos) de su rival, Clyde Clapp. Además, todavía quedaban 322 papeletas pendientes de procesamiento y otras 340 estaban a la espera de subsanar irregularidades, debido a que las firmas no coincidían con las registradas o no estaban presentes.

Según el equipo de campaña de Giudici, el candidato a supervisor sufrió una caída el 30 de agosto, mientras llamaba a las puertas de los residentes en una entrada empinada. Un propietario llamó a los servicios de emergencia, pero Giudici falleció al día siguiente.

¿Qué pasa si un candidato muerto gana?

Pese a su muerte, su equipo instó a los electores a seguir votando por él. “Fue una decisión muy complicada decidir seguir adelante y emocional, y sentimos muy fuertemente que Bruce había querido hacer esto, y esa era su misión y nuestro objetivo era terminar su misión”, declaró Carrie Biggs-Adams, voluntaria de la campaña.

En caso de que Giudici obtenga finalmente el escaño, el gobernador de California deberá designar a una persona para ocupar la vacante, de conformidad con la legislación estatal, que establece que el nombramiento se mantendrá “hasta la elección o calificación de un sucesor”.