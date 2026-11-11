Un crucero por el Caribe regresa a Texas tras el asesinato de una pasajera en su camarote

Jason Watford, de 48 años, enfrenta un cargo federal de homicidio tras confesar haber estrangulado a su esposa a bordo del MSC Seascape pocas horas después de zarpar de Galveston.

Un viaje de siete noches por el Caribe occidental a bordo del crucero MSC Seascape terminó abruptamente bajo investigación federal, luego de que una mujer fuera hallada sin vida en su camarote pocas horas después de zarpar desde el puerto de Galveston, Texas. La embarcación se vio obligada a retornar a la terminal marítima para permitir la intervención de las autoridades, quienes procedieron a la detención de uno de los pasajeros.

La víctima fue identificada como Susan Watford, esposa de Jason Watford, un hombre de 48 años que ahora enfrenta un cargo federal de homicidio presentado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas. Un menor de edad que viajaba junto a la pareja quedó bajo la custodia y protección de las autoridades locales mientras la investigación busca esclarecer las circunstancias de la muerte.

Detalles de la denuncia penal e investigación del FBI

Según consta en la denuncia penal presentada ante la justicia federal, el hecho ocurrió el 8 de noviembre de 2026. Tras cenar en uno de los restaurantes del barco, la pareja sostuvo una discusión. Las cámaras de vigilancia del pasillo registraron que el acusado ingresó al camarote a las 19:46, mientras que su esposa llegó cerca de las 20:10.

Durante el interrogatorio con agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Watford admitió haber golpeado varias veces a su esposa y haber ejercido presión sobre su cuello con ambos brazos y manos, estrangulándola durante aproximadamente cuatro o cinco minutos hasta quedar exhausto. Susan permaneció inmóvil en el suelo durante unos diez minutos antes de que una empleada del crucero tocara la puerta para entregar toallas y observara manchas de sangre en la ropa y manos del acusado, hallando a la mujer tendida boca abajo y sin movimiento.

Registros de vigilancia y antecedentes judiciales

Las imágenes de seguridad muestran que el imputado salió del camarote alrededor de las 21:15 con ropa diferente y permaneció sentado en el pasillo utilizando su teléfono celular. El expediente precisa que no se registró el ingreso o la salida de ninguna otra persona de la habitación durante el periodo analizado.

La Fiscalía Federal advirtió que, de ser declarado culpable, Watford podría recibir una pena de cadena perpetua. Asimismo, los investigadores pusieron bajo revisión un antecedente judicial del acusado por una agresión contra un familiar registrada en 2024.