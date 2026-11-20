La Fuerza Armada de El Salvador confirmó que el incidente ocurrió mientras los efectivos manipulaban material explosivo; el trágico hecho coincide con el primer mes de la desaparición de cuatro aerotécnicos en la zona.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó este viernes 20 de noviembre sobre un trágico accidente ocurrido en territorio haitiano, donde una detonación accidental cobró la vida de dos militares salvadoreños y dejó a otros dos con heridas de diversa consideración.

El incidente se registró en el interior de uno de los campamentos militares desplegados en Haití, mientras los efectivos realizaban labores de manipulación de material explosivo. Como consecuencia directa de la detonación, dos de los uniformados fallecieron en el lugar, mientras que los lesionados fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios para recibir atención médica especializada.

Comunicado oficial e interrogantes del caso

A través de un comunicado emitido en sus canales institucionales bajo la etiqueta de noticia en desarrollo, la institución castrense expresó sus condolencias a los allegados de los fallecidos: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”.

Hasta el momento, las autoridades militares no han revelado las identidades, rangos ni edades de las víctimas, así como tampoco la ubicación exacta del campamento o las circunstancias técnicas que provocaron la activación del explosivo.

Antecedentes de tensión en la zona

El trágico suceso se produce en un contexto de alta tensión operacional para el contingente centroamericano y coincide con el cumplimiento de un mes de la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

Dicho grupo fue emboscado el pasado 18 de octubre por bandas armadas mientras se desplazaba en un vehículo blindado por el sector de Santo, en el municipio de Croix-des-Bouquets. Pese a los intensos operativos desplegados en la llanura de Cul-de-Sac, el paradero y la condición física de los cuatro especialistas —entre ellos Edimar Rosales, de 23 años— continúan siendo desconocidos.