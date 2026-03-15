A pesar de rumores de su muerte la CGRI de Irán promete “perseguir y asesinar” a Netanyahu

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán comentó las dudas sobre el estado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como resultado de los ataques de represalia de Teherán en respuesta a la agresión estadounidense-israelí.

“La incertidumbre sobre el destino del primer ministro criminal sionista y la posibilidad de su muerte o fuga junto con su familia de los territorios ocupados revela la crisis y la inestabilidad de los sionistas. Si este asesino de niños está vivo, continuaremos con fuerza su persecución y asesinato”, reza el comunicado del CGRI.

La declaración tiene lugar en medio de especulaciones en redes sociales sobre la salud del jefe de Gobierno israelí. Algunos señalan la baja actividad del primer ministro, algo poco común en comparación con ‘la guerra de los 12 días’ contra Irán de junio pasado. Otros incluso aseguran que Israel está usando activamente tecnologías de inteligencia artificial para crear videos en los que aparece el político.

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