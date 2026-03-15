Trump afirma que nadie sabe si el nuevo líder supremo de Irán se encuentre vivo o muerto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, esté vivo, ya que -aseguró- “nadie ha podido mostrarlo”.

“No sé si está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido mostrarlo”, dijo Trump este sábado en una entrevista telefónica con NBC News.

En medio de la incertidumbre sobre el estado del líder supremo, el mandatario estadounidense calificó la noticia de su muerte como “un rumor”, e instó a Jameneí a “rendirse” por su país. “He oído que no está vivo y, si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse”, declaró.

El jueves, Mojtabá Jameneí, segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí, que fue asesinado el primer día de los masivos bombardeos de Washington y Tel Aviv contra Teherán, dirigió un mensaje a la nación persa que fue leído por televisión y en el que se afirma que el pueblo iraní no renunciará a “vengar la sangre de los mártires”.