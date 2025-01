Aparecen nuevos videos de la tragedia aérea en Washington D.C.

En redes sociales se han divulgado nuevos videos que muestran un ángulo diferente del siniestro aéreo ocurrido este miércoles por la noche en Washington D.C., EE.UU., cuando un avión de pasajeros, con 64 personas a bordo, colisionó con un helicóptero militar, con tres ocupantes.

Las grabaciones difundidas muestran cómo las dos aeronaves se aproximan una a otra, se chocan y empiezan a caer los escombros a las aguas del río Potomac.

New Footage has been released, showing Wednesday Night’s Mid-Air Collision between a CRJ-700 Passenger Jet, operated by PSA Airlines, and a U.S. Army H-60 “Black Hawk” Helicopter at Reagan Washington National Airport near Washington D.C, which resulted in 67 Deaths. pic.twitter.com/MOfBnqHiIp

— OSINTdefender (@sentdefender) January 31, 2025