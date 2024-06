Biden y Trump en primer debate se lanzan críticas sobre economía, inmigración y aborto

El primer debate presidencial de la actual contienda electoral en Estados Unidos se produjo en la noche del jueves en Atlanta, Georgia, donde el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se reencontraron por primera vez en cuatro años para intentar convencer a los votantes sobre las razones por las cuales cada uno debe volver a la Casa Blanca.

Los temas debatidos de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre fueron desde la economía, la inmigración y el aborto hasta el asalto al Capitolio, las guerras en curso y las edades de ambos candidatos. Incluso, hubo un momento en que discutieron sobre las habilidades de ambos en el juego de golf.

Con Biden a la derecha y Trump a la izquierda de la pantalla, el debate presidencial de CNN comenzó con uno de los temas principales en la mente de los votantes: la economía.

El actual presidente fue cuestionado sobre la inflación y el alto costo de los alimentos o la vivienda. Biden defendió su gestión asegurando que al llegar a la presidencia “la economía estaba en caída libre” y su administración “trató de arreglar las cosas”. El mandatario resaltó sus esfuerzos para reducir el precio de los medicamentos y los suministros esenciales.

Trump, por su parte, comenzó diciendo que bajo su mandato EEUU tenía “la mejor economía en la historia del país”. Nunca nos había ido tan bien”. Además, tomó su tiempo para asegurar que en la administración Biden solo se crearon “empleos para inmigrantes ilegales”.

El número récord de migrantes irregulares que han cruzado hacia EEUU en los últimos cuatro años fue uno de los temas de mayor división entre ambos candidatos.

Biden defendió su gestión asegurando que el Congreso se ha “negado” a actuar sobre su propuesta de legislación bipartita. El actual presidente criticó contra Trump por su política de separar menores de sus padres en la frontera y resaltó que durante las últimas semanas, el número de cruces irregulares ha mermado 40 %.

Trump, por su lado, aseguró que en su administración “teníamos la frontera más segura del mundo. Y él (Biden) decidió abrirla”. El expresidente reiteró alegaciones sobre la entrada de “terroristas” al país a través de la frontera suroeste.

“Todo lo que dice son mentiras”, dijo Biden en respuesta. Mientras Trump aseguró que quienes están cruzando la frontera “están matando a nuestros ciudadanos”.

El expresidente Trump usó múltiples argumentos relacionados a la inmigración para atacar a su contrincante. Al conversar sobre economía, aseguró que EEUU “no era respetado como país” al permitir que “millones de personas vengan (a EEUU) de prisiones e instituciones mentales a destruir nuestro país”. Además, aseguró que los servicios de salud pública están siendo comprometidos por migrantes.

TRUMP: “I really don’t know what he said at the end of that sentence.” 🤣#DebateNight #debate #DebatePresidencial pic.twitter.com/ZdPlza6ohZ

— Arch Kennedy (@ArchKennedy) June 28, 2024