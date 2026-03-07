BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaBombardero supersónico B-1 de EE.UU. llega al Reino Unido de cara a una ofensiva más cruda contra Irán
Portada

Bombardero supersónico B-1 de EE.UU. llega al Reino Unido de cara a una ofensiva más cruda contra Irán

El régimen esta cada vez más débil, afirman las fuentes

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Bombardero Rockwell B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de EE.UU. en la base aérea de Fairford, Gloucestershire, Reino Unido, 7 de marzo de 2026

Un bombardero estadounidense B-1 aterrizó este viernes en el aeródromo de Fairford de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) en Gloucestershire, Reino Unido.

La llegada de la aeronave, capaz de volar a velocidades supersónicas y de transportar grandes cargas de bombas, se produce luego de que el primer ministro británico, Keir Starmer, aprobara el uso de dicha instalación militar, y otras bases del país, por parte de Washington para operaciones limitadas relacionadas con su ofensiva contra Irán.

También te puede interesar

Trump: “Hoy golpearemos muy duro a Irán”

Después de insistir en cerrar el estrecho de...

Fabricantes de armas estadounidenses “acordaron cuadriplicar la producción”...

50 cazas de Israel bombardean búnker blindado del...

“Los estamos esperando”: La advertencia del canciller iraní...

Depongan las armas o mueran: El ultimátum de...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign