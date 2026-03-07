Bombardero supersónico B-1 de EE.UU. llega al Reino Unido de cara a una ofensiva más cruda contra Irán

Un bombardero estadounidense B-1 aterrizó este viernes en el aeródromo de Fairford de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) en Gloucestershire, Reino Unido.
La llegada de la aeronave, capaz de volar a velocidades supersónicas y de transportar grandes cargas de bombas, se produce luego de que el primer ministro británico, Keir Starmer, aprobara el uso de dicha instalación militar, y otras bases del país, por parte de Washington para operaciones limitadas relacionadas con su ofensiva contra Irán.
WATCH: FIRST US B-1 HEAVY BOMBER LANDS AT RAF FAIRFORD AFTER UK BASE ACCESS APPROVED
A US B-1 Lancer bomber landed at RAF Fairford in Gloucestershire on Friday evening, with further aircraft expected. Britain has now authorised the US to use British bases for limited… pic.twitter.com/6PiLO5lafI
— British Intel (@TheBritishIntel) March 7, 2026