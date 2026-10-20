EE. UU. emite alerta urgente en Haití tras emboscada a cuatro militares salvadoreños

La embajada estadounidense urge a evitar la zona de Santo mientras fuerzas locales e internacionales despliegan operativos por tierra y aire para dar con los efectivos desaparecidos.

La Embajada de los Estados Unidos en Haití emitió una alerta de seguridad urgente instando a sus ciudadanos a extremar precauciones y evitar la zona periférica de Puerto Príncipe, donde un vehículo blindado con cuatro militares aerotécnicos de El Salvador fue objeto de una emboscada ejecutada por bandas armadas.

El ataque desencadenó intensos enfrentamientos en la comuna de Croix-des-Bouquets, ubicada a unos 12 kilómetros de la capital haitiana. Tras más de 24 horas del incidente, los cuatro efectivos salvadoreños, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), continúan con paradero desconocido mientras se desarrollan operativos internacionales de búsqueda.

Enfrentamientos en Santo y respuesta con helicópteros

La advertencia diplomática se focaliza en el sector de Santo, dentro del municipio de Croix-des-Bouquets. Según la legación norteamericana, la emboscada contra la patrulla derivó en un nutrido intercambio de disparos en el que el personal de la GSF debió repeler las agresiones con el apoyo aéreo de helicópteros.

«Se han registrado enfrentamientos intensos y continuos entre pandillas y fuerzas de seguridad en las inmediaciones de Santo, en Croix-des-Bouquets. Es posible que las carreteras estén bloqueadas o sean intransitables. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que extremen las precauciones y eviten la zona», advirtió textualmente la representación diplomática de EE. UU. en Puerto Príncipe.

Operativos de la Fuerza de Tarea Libertad II y hermetismo oficial

El Gobierno de El Salvador confirmó que los cuatro desaparecidos son militares con especialidad aerotécnica asignados al contingente de la GSF, quienes fueron acorralados cuando se desplazaban en el vehículo blindado por un sector dominado por grupos criminales.

Ante la crisis, efectivos de la Fuerza de Tarea Libertad II —organismo que agrupa a contingentes salvadoreños en el país caribeño— activaron los protocolos de rastreo por tierra y aire en coordinación con fuerzas locales e internacionales. Pese a la gravedad de la situación, existe incertidumbre sobre el estado de los uniformados, sin que el mando de la GSF ni el Gobierno haitiano, liderado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, hayan emitido pronunciamientos detallados sobre el avance de las incursiones.

Debate y denuncias en la sede de la ONU

La emergencia coincidió con una sesión celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante la reunión, el representante especial para Haití, Carlos Ruiz Massieu, denunció que las bandas armadas continúan desafiando de forma abierta la autoridad del Estado e infundiendo terror sobre la población civil.

Por su parte, el representante especial de la GSF, Jack Christofides, enfatizó la complejidad del panorama al señalar que desalojar a las pandillas de un territorio es solo el primer paso, mientras que el verdadero desafío radica en consolidar y mantener la seguridad a largo plazo.