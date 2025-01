Incertidumbre, decepción e “ilusiones intactas”: las emociones de opositores un día después de juramentación de Maduro

Mientras el liderazgo opositor venezolano asegura que sigue trabajando en las condiciones para “cobrar”, “muy pronto”, la victoria electoral que se acredita con actas, opositores aseguran estar viviendo momentos de gran incertidumbre y expectativa.

El hecho de que el gobernante Nicolás Maduro haya sido juramentado para un tercer mandato, a pesar de las denuncias de fraude en las elecciones del 28 de julio del año pasado, y que el liderazgo opositor no haya logrado, para el 10 de enero, cumplir su compromiso de “cobrar” el triunfo que se adjudica con actas, mantiene a muchos venezolanos en una situación de incertidumbre y decepción.

“Me siento triste, confundida, un poco decaída. Sentía que había un plan y una estrategia para todos los escenarios posibles. Pero, sigo con fe, creyendo en mis líderes, esperando directrices”, dice a la VOA una opositora que tiene a la mayor parte de su familia fuera del país, y que asegura tener más preguntas que respuestas sobre los acontecimientos registrados desde el jueves.

“Estaba un poco ilusionado, pero en el fondo, mi lado racional tenía claro que es un proceso que inicia, que no es tan rápido, no es que estoy desesperanzado, pero me hubiera gustado que fuera más rápido. Mis ilusiones están intactas, lo importante es que la estrategia siga andando. Lo que pasa es que la gente está desesperada”, comenta otro venezolano que participó como testigo de mesa en las elecciones del año pasado.

Las redes sociales están inundadas de comentarios similares. Algunos cuestionan que la oposición haya creado expectativas, otros dicen que se trata de una lucha de “banderas” contra un “poder armado”, en referencia a una escalada represiva denunciada por instancias internacionales y activistas de derechos humanos.

“Yo no tengo expectativas ahorita, yo pasé mucho tiempo en la calle cuando fueron las primeras protestas. Estoy a la misma espera que puedo estar o no estar si pasa o no pasa algo, simplemente teniendo paciencia y resiliencia que es lo que nos ha quedado”, expone a VOA una mujer, en Caracas.

“Lo único que me queda pensar es que en algún momento haya una fractura interna, que ellos mismas reconozcan que están haciéndolo muy mal y le pidan un cambio a las personas que están dirigiendo, de otra manera yo no lo veo muy fácil”, comenta otro ciudadano.

Simpatizantes del chavismo, en tanto, opinan que, a través de las instituciones del Estado, Maduro demostró que ganó, y hoy hay “paz”.

“Los venezolanos lo que queremos es tranquilidad. Que si hay inconformidad en lo político y electoral, allí están los canales regulares”, afirma Jesús García, un funcionario público.

Maduro, de 62 años, fue investido el viernes para un nuevo periodo de seis años, en medio de manifestaciones de “lealtad” de las fuerzas militares y policiales, y acusaciones de la oposición sobre la consumación de un “golpe de Estado”.

Mientras, el líder opositor que se acredita con actas el triunfo electoral, Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo por varios gobiernos, aseguró que sigue trabajando en las condiciones para lograr volver a Venezuela para asumir el cargo, y llamó a los militares a “preparar” su seguridad en ese sentido.

Tanto Maduro como González Urrutia, de 75 años, en el exilio desde septiembre, se acreditan la victoria electoral.

A pesar de la insistencia de parte de la comunidad internacional que pidió resultados transparentes y verificables, el organismo electoral no divulgó datos disgregados, pero la oposición publicó actas que conservaron sus testigos de mesa.

La líder opositora, María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial, pero inhabilitada para formalizar su inscripción como candidata, explicó este viernes que ante los riesgos para su integridad física, para garantizar la seguridad de González Urrutia, se tomó la decisión de que regrese en el momento “correcto”.

“Le he pedido que no lo haga, porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca”, dijo en un video, horas después de haber denunciado que fue capturada y posteriormente liberada por fuerzas de seguridad, tras participar en una movilización opositora que exigía respeto a la soberanía popular.

Altos funcionarios del gobierno de Maduro negaron que hubiera sido arrestada y lo calificaron como un “show”.

Analistas habían advertido que el 10 de enero no era sólo una fecha, sino un “hecho político” que abre la puerta a futuros eventos y a una “mayor presión internacional”.

En horas recientes Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea anunciaron sanciones individuales contra funcionarios señalados de cometer violaciones a los DDHH y de socavar la democracia.

Además, se incrementan las expectativas sobre las acciones que podría implementar el presidente electo de EEUU, Donald Trump, que en 9 días tomará posesión del cargo y que, tras semanas de silencio, manifestó apoyo a González Urrutia.

De acuerdo a cifras de ACNUR, ante la crisis económica y humanitaria, más de 7 millones de personas han salido de Venezuela buscando mejores condiciones de vida. Sondeos coinciden en que la región puede enfrentar una nueva oleada migratoria si no se alcanza una solución que permita destrabar la crisis política del país.