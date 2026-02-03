BOLETIN DE NOTICIAS
Japón descubre un enorme yacimiento de tierras raras 6.000 metros bajo el mar

El depósito es tan abundante que podría satisfacer el consumo nacional de dos elementos durante más de 700 años.

Por Redaccion Central
El buque de perforación en aguas profundas Chikyu atracado durante una gira de prensa en el puerto de Shimizu el 5 de septiembre de 2024.

Las autoridades japonesas anunciaron este lunes que han extraído sedimentos con un alto contenido de minerales de tierras raras de un depósito situado a unos 6.000 metros de profundidad en el océano Pacífico, informa The Japan Times.

Según el portavoz del Gobierno japonés, Kei Sato, este es el primer intento mundial de minería a tal profundidad.

Las muestras fueron recolectadas por el buque de investigación Chikyu cerca de la remota isla de Minami-Torishima, ubicada en la zona económica exclusiva de Japón.

Se estima que estas aguas contienen el tercer depósito de tierras raras más importante del mundo, con más de 16 millones de toneladas. Sus reservas serían suficientes para satisfacer el consumo de disprosio durante 730 años al ritmo actual, y las de itrio, durante 780 años.

“Si Japón pudiera extraer tierras raras con éxito y de manera constante alrededor de Minami Torishima, aseguraría la cadena de suministro nacional para industrias clave”, dijo Takahiro Kamisuna, investigador asociado del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Los minerales de tierras raras son fundamentales para la producción de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, productos electrónicos y equipos militares.

Esta iniciativa es particularmente significativa en medio de las crecientes tensiones geopolíticas. China controla actualmente aproximadamente dos tercios de la producción mundial de metales de tierras raras y el 92 % de su procesamiento, según Phys.org.

