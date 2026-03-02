“Lo alcancé antes de que él me alcanzara a mí”: Trump sobre muerte de Jameneí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado que, al eliminar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, fue el primero en llegar hasta él.

“Lo alcancé antes de que él me alcanzara a mí”, señaló a ABC News.

“Lo intentaron dos veces. Bueno, yo lo alcancé primero”, agregó.

Así, se refirió a la acusación no probada de que las autoridades iraníes intentaron asesinar a Trump durante la campaña electoral. Teherán lo negó.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, falleció en un ataque contra el complejo del mando en Teherán ocurrido el sábado, el primer día de las operaciones militares de Israel y Estados Unidos contra el país persa.

