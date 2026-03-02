BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO Portada“Lo alcancé antes de que él me alcanzara a mí”: Trump sobre muerte de Jameneí
Portada

“Lo alcancé antes de que él me alcanzara a mí”: Trump sobre muerte de Jameneí

Se refirió a la versión de que Teherán estaba preparando un atentado contra él.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado que, al eliminar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, fue el primero en llegar hasta él.

“Lo alcancé antes de que él me alcanzara a mí”, señaló a ABC News.

“Lo intentaron dos veces. Bueno, yo lo alcancé primero”, agregó.

Así, se refirió a la acusación no probada de que las autoridades iraníes intentaron asesinar a Trump durante la campaña electoral. Teherán lo negó.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, falleció en un ataque contra el complejo del mando en Teherán ocurrido el sábado, el primer día de las operaciones militares de Israel y Estados Unidos contra el país persa.

Leer también: Muere en bombardeo de Israel el ayatolá Arafi: Fue nombrado sustituto del líder supremo iraní Khamenei

También te puede interesar

Reportes de que EEUU hunde el gigantesco portadrones...

Los medios de Irán confirmaron que la esposa...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign