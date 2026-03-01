BOLETIN DE NOTICIAS
Muere en bombardeo de Israel el ayatolá Arafi: Fue nombrado sustituto del líder supremo iraní Khamenei
Muere en bombardeo de Israel el ayatolá Arafi: Fue nombrado sustituto del líder supremo iraní Khamenei

Medios israelíes aseguran que el ayatolá Arafi había sido nombrado horas antes para reemplazar a Alí Jamenei, también fallecido en bombardeos atribuidos a EE.UU. e Israel, en medio de una escalada sin precedentes en la región.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto del sucesor del ayatolá eliminado por EEUU e Israrl Alí Khamenei, el ayatolá Arafi.

Medios israelíes informan que el recién electo como íder supremo interino de Irán, el ayatolá Arafi, murió durante una nueva ola de ataques contra Teherán.

Arafi había sido designado esta misma mañana de domingo como reemplazo del ayatolá Alí Khamenei, que falleció previamente en bombardeos hechos por fuerzas estadounidenses e israelíes.

La información, que aún no ha sido confirmada oficialmente por autoridades iraníes, se produce en medio de una escalada sin precedentes en la región.

Analistas advierten que, de confirmarse, la sucesión acelerada y la muerte de figuras clave del liderazgo iraní marcarían un punto de quiebre en el conflicto.

