¿Logró Teherán causarle dolor a Israel? Aquí te contamos el resultado

Mientras Irán afirma que 90 % de sus misiles alcanzaron los objetivos, incluidos “centros estratégicos israelíes”, desde EE.UU. tacharon de “ineficaz” el ataque.

La mayoría de los misiles lanzados este martes en el ataque masivo de Irán contra Israel alcanzaron con éxito los objetivos establecidos, afirmaron los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

De acuerdo con un comunicado emitido unas horas después del ataque, a pesar de que la zona atacada estaba protegida por un gran número de sistemas de defensa antiaérea de última generación, 90 % de los proyectiles alcanzaron con éxito sus objetivos, incluidos “centros estratégicos israelíes”.

Se precisa que en la operación militar, bautizada como ‘La Verdadera Promesa 2’, los misiles de fabricación nacional impactaron varias bases aéreas y de radar israelíes, así como los centros implicados en la organización de los asesinatos del líder del movimiento palestino Hamás, Ismail Haniya; el líder del grupo chiita libanés Hezbolá, Hassan Nasrallah; y otros comandantes militares de Hezbolá, los CGRI y la Resistencia Islámica de Palestina.

A su vez, al comentar el ataque, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, subrayó que se había utilizado solo una parte de la capacidad militar de su país. “Que sepa Netanyahu que Irán no es beligerante, sino que se mantiene firme ante cualquier amenaza. Esta no es más que una parte de nuestro poder. No entre en conflicto con Irán”, declaró.

Además, la agencia iraní Tasnim informó que la base aérea de Nevatim de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), situada en el desierto del Néguev, fue destruida por los misiles iraníes. En un video publicado en redes sociales, se puede ver cómo varios misiles impactan en lo que supuestamente es la base de Nevatim, donde se encuentran desplegados aviones de combate F-35.

השמדת בסיס הטרור נבטים ב #נגב על ידי טילים איראניים pic.twitter.com/ve0UeuWjXD — TasnimNews Hebrew (@Tasnimnews_he) October 1, 2024

El jefe del Estado Mayor de la nación persa, Mohammad Bagheri, confirmó que el objetivo del ataque fueron instalaciones militares, asegurando que tres de las principales bases aéreas israelíes fueron alcanzadas. Añadió que uno de los misiles iraníes impactó contra la sede de Mossad, la agencia de inteligencia israelí.

¿Qué dice Israel?

Por su parte, desde Israel desestimaron los resultados del ataque, asegurando que lograron interceptar varios misiles iraníes.

“Durante la defensa, hemos realizado bastantes intercepciones. Hay algunos impactos en el centro y en zonas del sur del país”, señaló el portavoz de las FDI, Daniel Hagari.

“No tenemos conocimiento de víctimas”, precisó Hagari, agregando que todavía se está realizando una evaluación del ataque.

Previamente, Hagari señaló que la Fuerza Aérea israelí “sigue operando a plena capacidad, y esta noche también seguirá realizando poderosos ataques en Oriente Medio, como lo ha hecho durante el último año”.

🚀⚡️ Irán muestra el inicio de su ataque contra Israel La agencia iraní IRIB compartió imágenes del inicio del ataque con misiles contra Israel pic.twitter.com/dd0D994l5h — RT en Español (@ActualidadRT) October 1, 2024

¿Qué dice EE.UU.?

Mientras tanto, desde el Departamento de Defensa de EE.UU. señalaron que el ataque iraní de hoy fue dos veces mayor que el de abril. “Es aproximadamente dos veces más grande, en comparación con el número de misiles balísticos que lanzaron en el último”, dijo el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, en una rueda de prensa. Al mismo tiempo, sostuvo que “afortunadamente, Israel tiene capacidades de defensa aérea muy significativas” y cuenta con el apoyo de EE.UU.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que, según estimaciones, Teherán lanzó casi 200 misiles balísticos contra objetivos en Israel. Sin embargo, aseguró que “con base en lo que se sabe en este momento, el ataque parece haber sido derrotado e ineficaz”. “No tenemos información de que se hayan producido daños en aeronaves o recursos militares estratégicos en Israel”, dijo.