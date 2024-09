Melania Trump sobre el intento de asesinato de su marido: “hay algo más en esta historia”

“Ahora, el silencio que lo rodea me resulta pesado. No puedo evitar preguntarme: ¿por qué las fuerzas del orden no detuvieron al tirador antes del discurso?”, señaló la ex primera dama.

Melania Trump, esposa del expresidente estadounidense Donald Trump, cree que existen zonas oscuras en el intento de asesinato de su marido, ocurrido el pasado 13 de julio, y exigió que se revelen todos los detalles para —dijo— conocer “la verdad”.

En un video publicado este martes en su cuenta de X, Melania calificó de “experiencia horrible y angustiosa” el atentado para “acabar con la vida” de su esposo. “Ahora, el silencio que lo rodea me resulta pesado. No puedo evitar preguntarme: ¿por qué las fuerzas del orden no detuvieron al tirador antes del discurso?”, se preguntó la ex primera dama.

Además, Melania señaló que le parece que detrás del incidente hay cosas por esclarecer. “Sin duda, hay algo más en esta historia y tenemos que descubrir la verdad”, agregó.

Previamente, la ex primera dama había dicho en un mensaje tras el incidente que quien abrió fuego contra su esposo era un “monstruo” que “intentó anular la pasión de Donald: su risa, su ingenio, su amor por la música y su inspiración”.

Trump fue herido de bala en una oreja cuando daba un mitin de campaña el pasado 13 de julio. El tirador, que fue identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por francotiradores después de que abriera fuego.