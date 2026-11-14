Mencionan el motivo de la suspensión de la salida de todos los vuelos a nivel nacional en EE.UU.

La orden de inmovilización se debió a problemas de comunicación que afectaron a múltiples centros de control de tráfico aéreo.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) ha comunicado que la orden de suspender el despegue de todos los vuelos a nivel nacional se debe a problemas de comunicación que afectaron a varios centros de control de tráfico aéreo.

“La FAA emitió una orden de inmovilización en tierra a escala nacional para todos los aeropuertos de EE.UU. a raíz de problemas de comunicación que afectaron a múltiples centros de control de tráfico aéreo”, indicó el organismo.

Desde la FAA agregaron que sus técnicos “están investigando el problema” y que los vuelos internacionales de llegada se gestionarán caso por caso.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que el problema de comunicación afectó a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta.

“Un sistema de control de tráfico aéreo increíblemente antiguo”

Una vez la orden fue levantada, Duffy comunicó que la antigüedad de la tecnología de control del tráfico aéreo y la sobrecarga de los enrutadores de datos fueron las responsables de la paralización de los vuelos.

“Lo que tenemos es un sistema de control de tráfico aéreo increíblemente antiguo”, dijo en una conferencia de prensa esta noche. “Durante el último año, el presidente ha estado pidiendo al Congreso que financie por completo la construcción de un sistema de control de tráfico aéreo totalmente nuevo”, declaró.

“Nuestros enrutadores se sobrecargaron de datos”, continuó. “Comenzaron a presentar inconsistencias en la información que transmitían. Por eso tuvimos que apagar el sistema”, manifestó.

Las suspensiones de vuelos a escala nacional en EE.UU. son extremadamente inusuales. Las dos veces anteriores esta medida fue aplicada el 11 de septiembre de 2001 por los ataques terroristas y en enero de 2023, cuando la FAA detectó problemas en un sistema de alerta para pilotos.