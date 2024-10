Miles de familias vuelven a la costa oeste de Florida después del paso de Milton

Miles de familias de la costa oeste de Florida ahora tienen la labor de empezar la travesía incierta mientras hacen intentos por volver a sus hogares después de evacuar por el Huracán Milton.

La situación en las carreteras, sobre todo en la I-75, Alligator Alley y el Turnpike, es caótica, con una cantidad inusual de autos que parecen transformar las autopistas en grandes estacionamientos.

Las autoridades llaman a la calma, advirtiendo que muchas rutas todavía no están completamente despejadas y la seguridad es una prioridad.

Susan Casey, residente de Fort Myers, que es una de las muchas personas que decidieron refugiarse en un hotel en el sur de Florida para escapar del impacto de Milton, dice: “Nuestra propiedad no sufrió daños y no se inundó. Estamos muy agradecidos, pero sabemos que muy cerca de nosotros hay destrucción, como en Siesta Key, por donde entró el huracán. Eso me preocupa, al igual que el tráfico”.

Conscientes de la situación, Susan y su familia planean regresar a su hogar mañana, evitando así las largas filas de autos y los posibles peligros que puedan presentarse en el camino.

Imágenes de la I-75 y Alligator Alley muestran filas interminables de vehículos avanzando lentamente, con familias que solo desean regresar y evaluar los daños en sus hogares.

Joe Sánchez, de la Patrulla de Carreteras de Florida, dijo por su parte que “Se les pide paciencia, por favor. Estamos trabajando incansablemente para despejar las rutas. En estos momentos, hay lugares que no están abiertos por la seguridad del público. Todavía hay cables de electricidad en las calles, quizás incluso en el agua, y eso es un gran peligro”.