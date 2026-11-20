El despliegue en el barrio de Martissant contó con el apoyo de la firma privada Vectus Global; la participación de militares salvadoreños se mantiene sin confirmación oficial.

Al menos 34 presuntos pandilleros murieron este jueves 19 de noviembre durante una operación desplegada por la Policía Nacional de Haití en el barrio de Martissant, ubicado en el suroeste de Puerto Príncipe.

El dispositivo policial dio inicio durante las primeras horas de la mañana y se extendió a lo largo de tres sectores del barrio. Entre los principales objetivos de la incursión figuró la base de la banda criminal Grand Ravine, estructura liderada por Renel Destina, conocido bajo el alias de «Ti Lapli». Las autoridades haitianas no informaron si el presunto cabecilla se encontraba en las instalaciones durante el desarrollo del operativo.

Apoyo de seguridad privada y situación en la zona

La Policía haitiana encabezó el despliegue con el respaldo de personal de Vectus Global, una empresa privada de seguridad. Por su parte, la eventual participación de militares salvadoreños en las acciones continúa sin confirmación oficial.

El sector de Martissant se ubica en una de las vías principales que conectan la capital haitiana con la región sur del país. Las autoridades precisaron que la cifra de fallecidos corresponde al reporte emitido por la institución policial y aún no ha sido verificada de forma independiente.

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