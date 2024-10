Orden de aprehensión en contra Evo Morales al no presentarse a declarar por supuesto abuso a menor

Los padres de la supuesta víctima tampoco llegaron por tanto hay orden de aprehensión también para estos

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha confirmado que hay una orden de aprehensión en contra de Evo Morales y de los padres de la supuesta víctima después de que el ex mandatario no se presentara a declarar. Según Gutiérrez, los memoriales que ha presentado la defensa del expresidente Morales no impedían que este se presentara.

“Ya estamos trabajando en lo que corresponde conforme a ley, lo que corresponde es precisamente eso, sacar el mandamiento de aprehensión, para aquellos que han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos. Simplemente el mandamiento de aprehensión que se va a emanar será para que ellos puedan apersonarse a presentar su declaración informativa”, dijo la fiscal departamental.

“Hemos procedido a realizar el acta de incomparecencia sin vulnerar ningún derecho, se convocó a defensa pública y en este sentido la nueva comisión de fiscales va realizar las acciones que corresponda”, expresó la fiscal a su salida de la Estación Policial Integral del barrio Lourdes.

Hoy jueves, Jorge Pérez, abogado de Evo Morales, hizo la presentación de dos memoriales para justificar la inasistencia del expresidente, pero Gutiérrez indicó que en un proceso penal no se puede lograr la justificación de la incomparecencia y que se responderá en el tiempo prudencial.

Pérez había replicado que será ilegal otra orden de aprehensión, considerando que a través de un recurso jurídico se plantea que el caso debe trasladarse al Distrito Judicial de Cochabamba, donde reside el expresidente.

A su criterio, no corresponde que la investigación fiscal radique en Tarija, en el marco de las Reglas de Competencia del Código de Procedimiento Penal.

Morales es acusado por el presunto delito de trata y tráfico de personas en la que involucrada una muchacha con la que tuvo una hija que nació cuanto tenía 15 años.