Por este motivo la Investidura presidencial de Donald Trump se desarrollará bajo techo

La ceremonia de juramentación del presidente electo Donald Trump se trasladará al interior del Capitolio de Estados Unidos el lunes debido a las temperaturas gélidas esperadas, según informes de los medios.

El día de la inauguración, se espera que las temperaturas en la capital estadounidense alcancen una mínima de menos 11 grados Celsius y una máxima de solo menos 5 grados Celsius.

Las gélidas temperaturas significan que se espera que la toma de posesión de Trump sea la más fría en 40 años, según los meteorólogos.

Con un clima tan frío, Trump prestará juramento dentro del Capitolio de Estados Unidos, en lugar de afuera, según The New York Times y The Wall Street Journal, que citaron a personas anónimas familiarizadas con el asunto.

La segunda toma de posesión del presidente Ronald Reagan en 1985 fue la última vez que una ceremonia de juramentación se celebró en un espacio cerrado.

La Rotonda está preparada para servir como alternativa para las investiduras en caso de mal tiempo. Los pronósticos para el lunes indican que será el día de investidura más frío desde entonces.

El presidente saliente Joe Biden, miembros del Congreso y otros dignatarios e invitados notables podrán ver la ceremonia desde el interior del Capitolio.

Se requieren planes alternativos para los más de aproximadamente 250.000 invitados con entradas para ver la toma de posesión desde los terrenos del Capitolio y las decenas de miles más que se espera estén en áreas de admisión general o que se alineen en la ruta del desfile de toma de posesión desde el Capitolio hasta la Casa Blanca.

Trump señaló que algunos simpatizantes podrían ver la ceremonia desde el Capital One Arena de Washington el lunes, un día después de que planea realizar un mitin allí. Dijo que visitaría el inmueble, que tiene una capacidad de unas 20.000 personas, después de que tome posesión, y organizaría un desfile inaugural modificado allí.

Trump añadió que otros eventos de toma de posesión, incluido el mitin del domingo y su participación en tres bailes inaugurales oficiales la noche del lunes, se llevarán a cabo según lo programado.

La noticia de que la ceremonia de investidura de Trump se llevará a cabo en el interior se conoció poco después de la confirmación de que China enviará al vicepresidente Han Zheng para asistir a la ceremonia.

Esta será la primera vez que un alto dirigente chino asista a la juramentación de un presidente estadounidense.

[Con información de AP]