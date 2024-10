PRIMERAS IMÁGENES Del ataque de Israel sobre territorio iraní

Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado que el país hebreo está llevando a cabo “ataques precisos contra objetivos militares en Irán”. “Las FDI ahora están atacando precisamente objetivos militares en Irán, en respuesta a los continuos ataques del régimen de Irán contra el Estado de Israel en los últimos meses, de acuerdo con la directiva de nivel político”, dijo el portavoz de las FDI, Daniel Hagari.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Gallant están supervisando los ataques contra Irán desde la sede clandestina de la Fuerza de Defensa de Israel en Tel Aviv.

A su vez, un funcionario del Departamento de Defensa de EE.UU. dijo a Al Jazeera que un escuadrón de cazas F-16 recién llegado a la región está destinado a proteger a las fuerzas estadounidenses y “defender a Israel”. Medios indican que Israel informó a la Casa Blanca de sus planes antes de lanzar el ataques contra Irán.

Mientras, en las redes sociales, se difunden las primeras imágenes, todavía no confirmadas, de lo que estaría sucediendo en Teherán.

BREAKING 🚨 #israeli war planes over #Teheran #Iran a few min ago

En el ataque Israel emplearía sus avanzados aviones de guerra proveídos por los Estados Unidos.

Tehran now! Israel is not fuck around any more…

