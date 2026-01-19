Proponen a EE.UU. que se fije en un archipiélago noruego en lugar de Groenlandia

El presidente de Croacia, Zoran Milanoviс, afirmó que Groenlandia tiene menos potencial estratégico que el archipiélago de Svalbard (también conocido como Spitsbergen), perteneciente a Noruega, e instó a Estados Unidos a fijarse en ese territorio ártico.

“Existe, pero no sé si la Administración estadounidense ya lo ha visto en el mapa, el archipiélago de Svalbard. En principio, pertenece a Noruega. Está un poco al este de Groenlandia, y la Corriente del Golfo desemboca allí, y el mar no está congelado. Es interesante. Les he dado algo en qué pensar. Quizás vieron en el mapa que ese archipiélago también existe. Groenlandia es inútil”, declaró, citado por medios locales.

La zona del archipiélago se rige por las disposiciones del Tratado de Spitsbergen de 1920, que define su estatus jurídico especial.

De acuerdo con dicho tratado, Noruega ejerce soberanía sobre Svalbard, pero todos los Estados signatarios, incluida Rusia, gozan de derechos iguales para explotar sus recursos naturales.

El presidente estadounidense Donald Trump se ha empeñado en conseguir “de una u otra forma” que Groenlandia llegue a formar parte de EE.UU., argumentando que barcos de numerosas naciones navegan cerca de la costa norte estadounidense, por lo que Washington debe “tener cuidado”. La Administración Trump ha dejado claro que no descarta la vía militar para apoderarse del territorio danés.

Mientras tanto, otros países de la OTAN que apoyan la soberanía danesa están considerando opciones para responder a las acciones de Washington. Esta semana, varios países de Europa enviaron sus contingentes a Groenlandia para realizar maniobras militares.