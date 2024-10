Putin: “Rusia no permitirá bajo ninguna circunstancia que Ucrania tenga armas nucleares”

El presidente ruso indicó que cualquier paso de Kiev para crear o adquirir armas nucleares se enfrentará con “una reacción adecuada” de Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia no permitirá bajo ninguna circunstancia que Ucrania adquiera armas nucleares. De este modo el líder político respondió a la pregunta de Dmitri Kiseliov, director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, en la reunión con representantes de los principales medios de comunicación de los países BRICS.

Las autoridades ucranianas han hablado en repetidas ocasiones de la posibilidad y necesidad de crear armas nucleares incluso antes del conflicto con Rusia, pero “Rusia no lo permitirá bajo ninguna circunstancia”, aseveró Putin.

Al mismo tiempo, el mandatario destacó que hoy en día no es difícil fabricar armas nucleares. “No es difícil crear armas nucleares en el mundo moderno. No sé si Ucrania es capaz de hacerlo ahora. No es tan fácil para la Ucrania de hoy. Pero en general, aquí no hay grandes dificultades, está claro cómo hacerlo”, indicó. Además, calificó de “provocación peligrosa” cualquier paso de Kiev para crear o adquirir armas nucleares y, en ese sentido, aseguró que se enfrentará con “una reacción adecuada” de Moscú.

Este jueves el diario alemán Bild, citando a un alto funcionario ucraniano, informó que Ucrania sería capaz de desarrollar una bomba nuclear en cuestión de semanas. “Tenemos el material, tenemos los conocimientos. Si se da la orden, solo necesitamos unas semanas para tener la primera bomba”, habría dicho un oficial ucraniano especializado en la adquisición de armamento. Por su parte, el asesor presidencial ucraniano Dmitri Litvin desmintió el artículo de Bild, calificándolo como un “disparate”.

Mientras tanto, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, declaró también este jueves que las armas nucleares y la adhesión a la OTAN son las dos únicas opciones que tiene Ucrania para defenderse, subrayando que Kiev prefiere unirse al bloque militar en lugar de optar por un arsenal nuclear.