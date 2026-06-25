Rescatistas de al menos 5 países llegarán a Venezuela tras los dos potentes sismos

Personal especializado de al menos cinco países comenzará a llegar a Venezuela a partir de este jueves para ayudar en la búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos que asolaron la víspera al país sudamericano, y que ya dejaron un saldo provisional de 164 fallecidos y 971 heridos.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció que, por orden del presidente Donald Trump, se desplegarán de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria.

En el mismo sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que sostuvo contactos con el Gobierno de Venezuela para preparar la ayuda necesaria. “Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, afirmó.

El presidente de El Salvador, Nayin Bukele, reveló que había ofrecido toda la ayuda que se requiera, a través de la Cancillería. “300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas”, precisó.

Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reveló que habló directamente con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que durante las primeras horas del viernes partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de las Fuerzas Armadas. “Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles”, manifestó.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también dialogó con Rodríguez, a quien le manifestó su disposición y la de otros socios europeos para ayudar a Venezuela. “Un equipo de rescatistas franceses especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas será desplegado de inmediato”, agregó.