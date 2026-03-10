“Serán golpeados 20 veces más fuerte”: La Casa Blanca advierte a Irán sobre el estrecho de Ormuz

Irán sufrirá ataques mucho más fuertes de lo que ha visto hasta ahora si bloquea el estrecho estratégico de Ormuz, según afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Si hacen algo para detener el flujo de petróleo o mercancías en el estrecho de Ormuz, serán golpeados por el Ejército más poderoso del mundo 20 veces más fuerte de lo que lo han sido golpeados hasta ahora”, declaró la vocera en una rueda de prensa.

Leavitt señaló que los objetivos declarados de la operación Furia Épica contra la República Islámica se mantienen sin cambios: destruir sus misiles balísticos, arrasar su industria de misiles, asegurarse de que sus ‘proxies’ “no vuelvan a desestabilizar la región” y que nunca obtenga un arma nuclear.

“El presidente [Donald] Trump sigue estando seguro de que estos objetivos se lograrán rápidamente”, expresó la vocera.

Leavitt aseguró que “EE.UU. también está aniquilando la Armada del régimen iraní”, al declarar que se han destruido más de 50 embarcaciones navales del país.

