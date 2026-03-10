“Cuídense de no ser ustedes los que desaparezcan”: Irán responde a amenazas de Trump por el estrecho de Ormuz

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, respondió a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la tensión por el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y el aumento de los precios del petróleo.

Trump había advertido que Washington respondería con mayor fuerza si Irán interfería en el flujo de crudo por esa vía estratégica. En respuesta, Larijani publicó un mensaje en su cuenta de la red social X en el que rechaza las amenazas de Washington y afirma que Irán no se dejará amedrentar por las insinuaciones estadounidenses. “La nación iraní, forjada en el espíritu de Ashura, no teme a sus amenazas vacías”, escribió el funcionario iraní en su publicación.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte de lo que lo ha hecho hasta ahora”, expresó Trump en Truth Social, a lo que Larijani respondió que, según su visión, incluso adversarios más poderosos no habían logrado derrotar a Irán. “Otros más grandes que ustedes tampoco pudieron eliminar a la nación iraní”, aseguró.

En el mismo mensaje lanzó una advertencia directa a Washington: “Cuídense de no ser ustedes los que desaparezcan”. Las declaraciones tienen lugar en un contexto de tensiones en el golfo Pérsico, donde el estrecho de Ormuz constituye una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo.