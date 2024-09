“Si alguien irrumpe en mi casa, acabará tiroteado”, dice Kamala Harris entre risas

Kamala Harris admitió el jueves durante una entrevista con la famosa presentadora Oprah Winfrey, con la que discutieron la prevención de la violencia armada, que si algún intruso irrumpiera en su hogar recibiría un disparo.

“Si alguien irrumpe en mi casa, acabará tiroteado”, respondió Harris, para posteriormente reírse. “Probablemente no debería haber dicho eso. Mi personal se ocupará de eso más tarde”, añadió. La afirmación de la vicepresidenta estadounidense fue en respuesta al comentario de Winfrey, que dijo que no sabía que Harris poseyera un arma de fuego.

La primera vez que la candidata demócrata mencionó que posee un arma fue durante el debate electoral con su rival, Donald Trump. Durante la entrevista con Oprah, Harris habló de la prevención de la violencia armada y sobre su opinión acerca de la Segunda Enmienda a la Constitución de EE.UU., que da a los ciudadanos el derecho a poseer y portar armas.

WATCH: ⁦@KamalaHarris⁩ wants to take away your guns, but she just told ⁦@Oprah⁩, “I’m a gun owner. If someone breaks into my house, they gon’ get shot…. Uh, I probably shouldn’t have said that. But, I will let my staff take care of that later.”

— Laura Loomer (@LauraLoomer) September 20, 2024