Sin importar amenazas de China los EEUU y Japón anuncian el lanzamiento de un “masivo” acuerdo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el lanzamiento de un “masivo” acuerdo comercial con Japón, que se había comprometido a invertir 550.000 millones de dólares en EE.UU.

“¡Acabamos de iniciar nuestro masivo acuerdo comercial con Japón! Japón está avanzando ahora, de manera oficial y financiera, con la primera serie de inversiones en el marco de su compromiso de 550.000 millones de dólares para invertir en los Estados Unidos de América, como parte de nuestro histórico acuerdo comercial”, escribió el mandatario este martes en Truth Social.

Según Trump, dicho acuerdo servirá para revitalizar la base industrial estadounidense, crear “cientos de miles de excelentes puestos de trabajo” en su país y fortalecer la seguridad nacional y económica “como nunca antes”.

Asimismo, el mandatario anunció tres “enormes proyectos” en la industria petrolera y de gas en Texas, en la generación de energía en Ohio y en la industria de minerales críticos en Georgia.

“La magnitud de estos proyectos es tan grande que no podrían llevarse a cabo sin una palabra muy especial: ‘Aranceles’. La central eléctrica de gas en Ohio (¡un estado en el que gané tres veces!) será la más grande de la historia, la planta de LNG en el golfo de América impulsará las exportaciones y reforzará el dominio energético de nuestro país, y nuestra planta de minerales críticos pondrá fin a nuestra absurda dependencia de fuentes extranjeras”, aseguró.

“América [EE.UU.] está construyendo de nuevo. América está produciendo de nuevo y América está ganando de nuevo. Este es un momento muy emocionante e histórico para los Estados Unidos de América y Japón. ¡Enhorabuena a todos!”, añadió.