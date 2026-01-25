Testigo: Agentes del ICE en Mineápolis contaban heridas de bala de su víctima en lugar de prestarle ayuda

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que asesinaron a tiros al estadounidense Alex Jeffrey Pretti este sábado en Mineápolis, parecían estar contando el número de heridas de bala que tenía en lugar de prestarle ayuda, según declaró en su testimonio jurado un médico que intentó atender a la víctima.

El facultativo, de 29 años, declaró que vio el tiroteo desde la ventana de su apartamento, situado cerca del lugar de los hechos, señalando que, antes de los disparos pudo ver a Pretti gritando a los uniformados, pero “no lo vio atacar a los agentes ni blandir ningún tipo de arma”, reza el documento, difundido por The New York Post.

El médico detalló que, después del suceso, cuando intentó prestar asistencia médica al hombre, inicialmente le impidieron hacerlo. “Al principio, los agentes del ICE no me dejaron pasar”, dijo. “Pero ninguno de los agentes del ICE que estaban cerca de la víctima estaba realizando la reanimación cardiopulmonar, y yo podía ver que la víctima se encontraba en estado crítico. Insistí a los agentes del ICE para que me dejaran examinarlo”, continuó.

Cuando el médico finalmente convenció a los agentes para que le dejaran pasar, los agentes “parecían estar contando sus heridas de bala” en lugar de comprobar su pulso o realizarle la reanimación cardiopulmonar. La víctima tenía “al menos tres heridas de bala en la espalda”, una en la parte superior izquierda del pecho y otra posible herida de bala en el cuello, señaló el testigo. “Le tomé el pulso, pero no lo sentí”, concluyó.

¿Qué ocurrió en Mineápolis?

De acuerdo con los videos publicados en la Red, varios agentes federales retuvieron a un hombre en el suelo, antes de que uno de los uniformados desenfundara su arma y le disparara repetidamente .

El Departamento de Seguridad Nacional comunicó que agentes federales estaban realizando un operativo para localizar a un inmigrante indocumentado buscado por agresión violenta. En el momento de los hechos, un individuo que portaba una pistola se acercó a los uniformados. Los agentes intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó para defenderse, señaló el organismo, apuntando que los médicos presentes en el lugar brindaron asistencia médica inmediata, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar .