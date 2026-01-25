Manifestante arranca de un solo mordisco el dedo a un agente del ICE

Un manifestante arrancó de un mordisco un dedo a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las protestas que sacudieron este sábado la ciudad de Mineápolis tras la muerte de un hombre a manos de los efectivos.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Tricia McLaughlin, difundió en su cuenta de X las fotografías de dos manifestantes detenidos y otra de un agente con el dedo ensangrentado, al que, aparentemente, le faltaba la parte superior.

“En Mineápolis, estos alborotadores atacaron a nuestro agente del orden público y uno de ellos le arrancó el dedo de un mordisco”, comunicó la funcionaria. “Perderá el dedo”, concluyó.

Posteriormente, el presidente Donald Trump compartió en Truth Social una imagen explícita de la parte del fragmento del dedo arrancado, conservado en un pequeño frasco.

ADVERTENCIA IMÁGENES SENSIBLES: Para ver en X (antiguo Twitter) fotos, clic en este enlace. Abre nueva ventana.

¿Pero qué paso en Mineápolis?

El asesinato de la nueva víctima del ICE, un hombre de 37 años identificado como Alex Jeffrey Pretti, ocurrió durante una redada para localizar a un inmigrante indocumentado buscado por agresión violenta, comunicó el Departamento de Seguridad Nacional. En el momento de los hechos Pretti que llevaba una pistola se acercó a los uniformados; los agentes intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente.

Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó para defenderse, señaló el organismo, apuntando que los médicos presentes en el lugar brindaron asistencia médica inmediata, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar.

En videos publicados en las redes sociales se puede ver a los efectivos retener a un hombre en el suelo, antes de que uno de ellos desenfunde su arma y le dispare repetidamente.