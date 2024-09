Texas designa al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera

El gobernador de Texas dispuso el lanzamiento de un operativo a nivel estatal orientado a disuadir e interrumpir las operaciones criminales de la pandilla de origen venezolano en el estado y en el país.

Washington — Mitzi Macias – El gobernador de Texas, Gregg Abbott, designó a la pandilla de origen venezolano el Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en nombre de la seguridad de “todos los tejanos”.

“La reciente entrada y expansión de la viciosa pandilla venezolana Tren de Aragua es un problema peligroso y mortal que enfrenta nuestro estado y nuestra nación”, señaló el gobernador Abbott.

Durante el anuncio, Abbott destacó que el principal objetivo es “la seguridad de todos los Tejanos” por lo que anunció al mismo tiempo el lanzamiento de una operación a nivel estatal, con el apoyo del Departamento de Seguridad Pública enfocada en disuadir e interrumpir las operaciones criminales del Tren de Aragua.

“Nuestro objetivo es defender a Texas de la creciente amenaza de las pandillas. No les permitiremos utilizar Texas como base de operaciones para aterrorizar a nuestros ciudadanos. Tienen un objetivo en la espalda y vamos tras ellos. Texas es el estado equivocado para intentar hacer negocios”, enfatizó Abbott.

El gobernador de Texas realizó el anuncio durante una conferencia de prensa en Houston junto a autoridades locales y regionales y casi dos meses después de que el gobierno estadounidense designara a esta agrupación como organización criminal transnacional por actividades que incluyen tráfico de personas, violencia de género, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Con la nueva designación como agrupación terrorista, Texas podrá utilizar los tribunales para frenar las operaciones criminales de la pandilla, utilizar el decomiso de activos civiles para apoderarse de sus bienes y mejorar las sanciones penales durante el procesamiento.

Al mismo tiempo, el gobernador ordenó la creación de un equipo especial y multidisciplinario para atacar “agresivamente las operaciones criminales del Tren de Aragua” que incluirá agentes de la patrulla de caminos, guardabosques en colaboración con la policía y centros antipandillas.

Los miembros del Tren de Aragua “son una plaga”

En la conferencia de prensa participaron también el director del Departamento de Seguridad Pública, Steve McCraw, el zar fronterizo de Texas, Mike Banks y el vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, Chris Cabrera.

Durante sus intervenciones dejaron claro el nivel de atención y procedimientos para atacar al Tren de Aragua a cuyos miembros describieron como “cucarachas que se multiplican rápidamente”.

“Las pequeñas intrusiones en las comunidades se convierten en infestaciones si no se persiguen agresivamente”, dijo el director del Departamento de Seguridad Pública.

Del mismo modo, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, Chris Cabrera, advirtió que esta pandilla no es como la famosa Mara Salvatrucha o MS-13 tradicional que los puedes reconocer por sus tatuajes desde lejos.

“Estos tipos pasan desapercibidos. Como agente federal no tenemos otra forma de investigar a estas personas. Si nos dicen su nombre, no podemos comprobarlo con la base de datos de Venezuela. Es una plaga que se está extendiendo no sólo en Colorado o Nueva York, sino también en Michigan, Florida y Texas. Si la gente no se despierta y ve las cosas tal como son, estaremos en muchos problemas en este país”, aseguró.

A la organización criminal se le atribuye como la responsable del aumento de la delincuencia en las Américas. Países como Ecuador, Perú y Chile han denunciado su presencia en sus territorios, donde han cometido crímenes como asesinatos a sueldo, secuestros y extorsiones, entre otros.