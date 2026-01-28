Trump advierte a Irán: “¡El próximo ataque será mucho peor!”y que “el tiempo se acaba”

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a lanzar una advertencia a Irán, asegurando que una “enorme” Armada se dirige hacia el país persa.

“Una enorme Armada se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota más grande que la enviada a Venezuela, encabezada por el gran portaviones Abraham Lincoln”, detalló el mandatario en una publicación en Truth Social. “Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”, advirtió.

Ante ello, Trump expresó esperanza de que Teherán se siente “rápidamente” a la mesa de negociaciones para llegar a “un acuerdo justo, equitativo y sin armas nucleares”, que, según el líder del país norteamericano, será “bueno para todas las partes”.

“El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!”, manifestó, recordando la operación Martillo de Medianoche (Midnight Hammer) del pasado 21 de junio contra la República Islámica, cuando Washington lanzó un ataque contra tres instalaciones nucleares del país con el fin de destruir el programa nuclear iraní.

“¡El próximo ataque será mucho peor! No dejen que eso vuelva a suceder”, concluyó Trump.

Leer también: Trump afirma que una “maravillosa Armada” se dirige hacia Irán

Este martes, el mandatario estadounidense anunció que una “maravillosa Armada” se dirige ahora hacia Irán, días después de que el portaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate se desplegaran en Oriente Medio, quedando el país persa al alcance de ataques potenciales.

Según informaron medios israelíes, el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate se encuentran ya en las proximidades de la República Islámica, dentro del alcance para un potencial ataque contra territorio iraní. Asimismo, se reportó que EE.UU. había desplegado más sistemas de misiles tierra-aire Patriot y de defensa antiaérea THAAD en Oriente Medio.

Trump no ha excluido la posibilidad de un ataque militar contra Irán con miras a provocar un cambio de Gobierno, al que acusa de represalias contra las violentas protestas antigubernamentales, ya contenidas, y de desarrollar armas nucleares. Por su parte, Teherán desmiente el supuesto carácter militar de su desarrollo atómico y responsabiliza a los países occidentales de las cuantiosas muertes ocurridas durante las protestas, por infiltrar terroristas entre los manifestantes.