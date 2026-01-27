Trump afirma que una “maravillosa Armada” se dirige hacia Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que una “maravillosa Armada” se dirige ahora hacia Irán, días después de que el portaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate se desplegara en Oriente Medio, quedando el país persa al alcance de ataques potenciales.

“Por cierto, hay otra maravillosa Armada navegando maravillosamente hacia Irán en este momento”, señaló el mandatario estadounidense. “Así que, ya veremos. Espero que lleguen a un acuerdo”, agregó.

Previamente, en una entrevista Trump también afirmó esta jornada que Washington ha enviado una “gran Armada” a Irán. “El liderazgo allí está haciendo un excelente trabajo coordinando con nosotros y con todo lo demás. Tenemos una gran armada yendo allí, y ya veremos. Ojalá no tengamos que usarla”, reiteró.

Mientras, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, declaró que los militares de la nación persa están preparados mejor que nunca para defenderse. “Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán monitorean cuidadosamente cada movimiento y cada cambio, y al mismo tiempo no desperdician ni un segundo para mejorar sus capacidades con el fin de proteger la soberanía, el honor y la seguridad nacionales de Irán”, aseveró.

Trump no ha excluido la posibilidad de un ataque militar contra Irán con miras a provocar un cambio de Gobierno, al que acusa de represalias contra las violentas protestas antigubernamentales, ya contenidas, y de desarrollar armas nucleares. Por su parte, Teherán desmiente el supuesto carácter militar de su desarrollo atómico y responsabiliza a los países occidentales de las cuantiosas muertes ocurridas durante las protestas, por infiltrar terroristas entre los manifestantes.