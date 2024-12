Un portaviones estadounidense llega a Oriente Medio

Un grupo de ataque encabezado por el portaviones USS Harry S. Truman llegó el sábado a la región de Oriente Medio, informó este domingo el Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom).

“El grupo de ataque se despliega para garantizar la estabilidad y la seguridad regionales”, indica la publicación de Centcom.

Se señala que hay nueve escuadrones de aviones a bordo. Además del portaviones, el grupo de ataque incluye un crucero de misiles y dos destructores.

On Dec. 14, the USS Harry S. Truman Carrier Strike Group (HSTCSG) consisting of the flagship USS Harry S. Truman (CVN 75); Carrier Air Wing (CVW) 1 with nine embarked aviation squadrons; Destroyer Squadron (DESRON) 28; the Ticonderoga-class guided-missile cruiser, USS Gettysburg… pic.twitter.com/mtfsiBvCyh

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 15, 2024