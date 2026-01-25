VIDEO Manifestantes levantan barricadas en Mineápolis

Los participantes en las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) en Mineápolis empezaron a construir barricadas en las calles con todo tipo de material, como cubos de basura.

Rioters BARRICADED the streets with dumpsters in Minneapolis. https://t.co/Il6gGtJXwh pic.twitter.com/9RlxH7hjwq — Daily Caller (@DailyCaller) January 24, 2026

Mientras tanto, las autoridades federales desplegaron en la ciudad equipos pesados que derriban los obstáculos levantados por los manifestantes.

