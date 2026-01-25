VIDEO Manifestantes levantan barricadas en Mineápolis

BOLETIN DE NOTICIAS
Los participantes en las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) en Mineápolis empezaron a construir barricadas en las calles con todo tipo de material, como cubos de basura.

Mientras tanto, las autoridades federales desplegaron en la ciudad equipos pesados que derriban los obstáculos levantados por los manifestantes.

