VIDEO La Guardia Nacional se despliega en Mineápolis por el caos contra el ICE

Manifestantes se mantienen protestando contra los abusos del ICE

En las redes sociales aparecieron videos del despliegue de la Guardia Nacional de EE.UU. en la ciudad de Mineápolis, donde estallaron protestas tras la muerte de un hombre a manos de agentes del ICE.

El despliegue fue ordenado por el gobernador de Minesota, Tim Walz.

Leer también: Vance se pronuncia ante tensa situación en Minesota tras asesinato de hombre por el ICE

