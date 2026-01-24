VIDEO La Guardia Nacional se despliega en Mineápolis por el caos contra el ICE

En las redes sociales aparecieron videos del despliegue de la Guardia Nacional de EE.UU. en la ciudad de Mineápolis, donde estallaron protestas tras la muerte de un hombre a manos de agentes del ICE.

El despliegue fue ordenado por el gobernador de Minesota, Tim Walz.

