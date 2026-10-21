EE.UU. y otros paises eliminan integrantes de pandillas para poder rescatar a los soldados salvadoreños en Haití

Enfrentamientos en Haití dejan bajas entre las pandillas y cuatro efectivos heridos durante la búsqueda de los militares salvadoreños

Los intensos enfrentamientos armados registrados en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, Haití, han dejado un saldo preliminar de varios miembros de pandillas muertos y heridos, así como cuatro integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) lesionados, según confirmó la fuerza multinacional mediante un comunicado difundido este martes.

Las acciones militares se desarrollaron en el marco de los operativos desplegados para localizar a los cuatro militares de origen salvadoreño, con quienes se perdió todo contacto tras la emboscada sufrida hace dos días en el sector de Santo, dentro de la comuna de Croix-des-Bouquets.

Incursiones con apoyo aéreo y llamado a la población

De acuerdo con el reporte de la GSF —misión multinacional creada con respaldo de la ONU—, las tropas han mantenido combates continuos contra las bandas armadas desde el pasado domingo, utilizando cobertura y fuego de apoyo desde helicópteros para penetrar en los feudos criminales.

Durante el desarrollo de las maniobras de rastreo, cuatro efectivos de la GSF resultaron heridos y debieron recibir atención médica. Ante la peligrosidad de los choques armados, la comandancia de la fuerza multinacional instó nuevamente a los residentes de Santo y de los poblados aledaños a permanecer en sus viviendas y alejarse de los perímetros operativos.

Agradecimiento a El Salvador y zozobra por los desaparecidos

En su pronunciamiento oficial, la GSF expresó su agradecimiento al Gobierno de El Salvador por la estrecha coordinación y por el “apoyo adicional brindado en respuesta a este incidente”, en un contexto de creciente preocupación e incertidumbre en la nación centroamericana por el estado de sus cuatro uniformados.

A pesar de la intensidad de los despliegues terrestres y aéreos y de la neutralización de varios agresores, las fuerzas internacionales aún no han confirmado la localización de los cuatro militares salvadoreños.