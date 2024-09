AUDIO Graban un aterrador ruido procedente de la nave Starliner, averiada en la EEI

El astronauta de la NASA Barry (Butch) Wilmore notificó al Centro de Control de Misión en Houston que escuchó algunos ruidos extraños que emanaban de un altavoz dentro de la nave espacial Starliner de Boeing, que se encuentra averiada y acoplada desde hace 3 meses a la Estación Espacial Internacional (EEI). El meteorólogo Rob Dale compartió el pasado sábado, en un foro de discusión de la plataforma de noticias aeroespaciales NASASpaceflight, una grabación de la conversación de Wilmore con los controladores donde se pueden escuchar los intrigantes sonidos.

“Tengo una pregunta sobre Starliner”, se le escucha decir a Wilmore por radio. “Hay un ruido extraño que sale por el altavoz… No sé qué lo está provocando”, subraya. El astronauta indicó que no estaba seguro de si había alguna anomalía en el cable de conexión entre la estación y la nave espacial que causaba el ruido. Pidió a los controladores de vuelo que intentaran escuchar el audio dentro de la nave espacial. “Muy bien, Butch, ese sonido llegó”, le comunicó el control de misión a Wilmore. “Era como un ruido pulsante, casi como un sonido de sonar”, reconocieron.

There are several noises I’d prefer not to hear inside my spaceship, including this one that @Boeing Starliner is now making. pic.twitter.com/NMMPMo5dtt

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) September 1, 2024