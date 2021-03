La Casa Blanca dice que Biden no está considerando compartir las vacunas contra el covid-19 con México

Una portavoz de la Casa Blanca aseguró que EE.UU. no prevé compartir vacunas contra el covid-19 con México.

«El presidente ha sido claro que su foco está en asegurar que la vacuna sea accesible a todos los estadounidenses, ese es nuestro foco. El siguiente paso es la recuperación económica», dijo Jen Psaki, vocera del presidente estadounidense Joe Biden, en conferencia de prensa este lunes.

White House: President @JoeBiden is not considering sharing part of the U.S. COVID vaccine supply with Mexico. pic.twitter.com/I3xYgHB6rP

— Washington Examiner (@dcexaminer) March 1, 2021