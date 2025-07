Un tiroteo en un centro comercial en EE.UU. deja varios heridos

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la tarde de este miércoles en el centro comercial Oglethorpe Mall, ubicado en la ciudad de Savannah (Georgia, EE.UU.), reportan medios locales.

Agentes de la Policía se encuentran en el lugar, donde la zona ha sido acordonada.

SAVANNAH, GEORGIA — Multiple people injured in shooting at Oglethorpe Mall. This is an active and dangerous situation, per IAFF Savannah Firefighters.https://t.co/gSoKJnyh6x pic.twitter.com/WoMILydnfa

— News Channel3 Now (@newschannel3now) July 2, 2025