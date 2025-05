VIDEO Dos mujeres del Servicio Secreto se pelean a golpes frente a la casa de Obama

Dos integrantes femeninas de la División Uniformada del Servicio Secreto de Estados Unidos fueron suspendidas de sus funciones luego de pelearse a golpes frente a la residencia del expresidente Barack Obama en Washington, reveló este martes Susan Crabtree, corresponsal del portal noticioso RealClearPolitics.

El incidente ocurrió en la madrugada del pasado 21 de mayo e involucró a dos encargadas de la seguridad de la familia Obama. La que estaba de turno se molestó con la que debía sustituirla, por llegar tarde a reemplazarla, y la agredió verbal y físicamente. Un video compartido por Crabtree muestra a las uniformadas golpeándose y empujándose entre sí.

Durante el altercado, una de ellas se comunicó por teléfono con el Servicio Secreto para solicitar que un supervisor acudiera al lugar y pidió que fuese “inmediatamente, antes de que le dé una paliza a esta chica”,refiriéndose a su compañera. No está claro si alguna de las dos resultó lesionada.

La riña no despertó a nadie en la residencia de Obama ni en el vecindario. Desde el Servicio Secreto indicaron que el asunto es objeto de una investigación interna y recalcaron que cualquier comportamiento que viole el estricto código de conducta para sus empleados es considerado inaceptable.

#BREAKING AND EXCLUSIVE: @RCPolitics has obtained video of the fight between two women Secret Service Uniformed Division Officers outside former President Obama’s residence last week after one officer called a supervisor to come before “I whoop this girl’s ass.”

The… https://t.co/6BQyQdEcBs pic.twitter.com/9ouSfHh4sN

— Susan Crabtree (@susancrabtree) May 27, 2025