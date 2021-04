VIDEOS: Captan el paso y la explosión de una bola de fuego sobre el cielo nocturno de Florida y las Bahamas

Cientos de personas contemplaron este martes el paso y la posterior explosión de una bola de fuego que alumbró el cielo nocturno de Florida (EE.UU.) y de las Bahamas. Maravillados por el fenómeno, los testigos enviaron más de 200 informes y nueve videos a la Asociación Americana de Meteoros, que registró el hecho como ‘Evento 2281-2021’.

«Era hermoso y grande, como una enorme bola de fuego deslizándose hacia abajo para luego explotar y desaparecer», describió uno de los testigos. «Inicialmente pensé que había visto un accidente de avión, debido al color brillante del fuego, la estela de humo y la fragmentación, y porque tenemos un montón de aviones en la zona, tanto civiles como comerciales», comentó otro.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.

Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h

— Jay O’Brien (@jayobtv) April 13, 2021