VIDEO: Hallan un ‘cráneo gigante’ a mitad del Amazonas

Google Maps trae consigo un nuevo y peculiar descubrimiento: se trata de la figura de un ‘cráneo gigante’ en medio del Amazonas. Un video difundido en la red X ha develado que, colocando las coordenadas adecuadas, se puede observar en el suelo lo que parecen dos cavidades oculares incrustadas en una calavera humana.

Después de este procedimiento, Google Maps muestra lo que parece ser una zona arenosa a la mitad del Amazonas con dos depresiones que asemejan a las cavidades oculares de un cráneo.

Las imágenes han generado distintas reacciones sobre el ‘cadavérico’ hallazgo, aunque expertos señalan que se trata solo de un fenómeno conocido como pareidolia.

Amazon – Brazil.☠️☠️☠️

0°23’48.0″N 63°21’16.4″W.

They found what appears to be a giant skull in the middle of the forest in Serra do Acará State Park. pic.twitter.com/J1PLphHskV

