VIDEO: Un «objeto desconocido» casi choca contra la Crew Dragon de SpaceX con 4 astronautas a bordo

Los cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Crew Dragon, fabricada por la empresa privada de Elon Musk, SpaceX, se llevaron un susto cuando un «objeto desconocido» pasó muy cerca de su nave horas después de despegar rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI).

El lanzamiento, realizado el viernes pasado desde Florida (EE.UU.), había transcurrido sin problemas hasta que la tripulación recibió datos de una posible colisión. «El equipo de la NASA / SpaceX fue informado de la posible conjunción por el Comando Espacial de EE.UU. El objeto rastreado se clasifica como desconocido», dijo a Futurism la portavoz de la NASA Kelly Humphries.

Debido al poco tiempo para realizar una maniobra de evasión, unos 20 minutos antes de la posible colisión, con lo que se cree era un trozo de basura espacial, se les pidió a los astronautas que «procedan inmediatamente» a ponerse sus trajes presurizados y a abrocharse los cinturones. La NASA captó el momento en el que la cápsula se separa de la segunda etapa del cohete Falcon 9, mientras el objeto pasa volando muy cerca.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u

— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021